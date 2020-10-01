МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром поднимается за счет более дешевого доллара после выхода статистики по США, при этом сохранение неопределенности по восстановлению мировой экономики продолжает поддерживать котировки драгоценного металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 0,14%, или на 2,65 доллара, до 1898,15 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,03%, до 23,735 доллара за унцию.

Сильная статистика по США, опубликованная в среду, поддержала ожидания трейдеров по поводу восстановления экономики страны. Традиционно американский доллар выступает как более надежный актив, поэтому сильная макростатистика укрепила склонность инвесторов к риску и сдержала спрос на валюту.

В среду минторг США улучшил оценку падения ВВП страны во втором квартале: по третьей и окончательной оценке ведомство ожидает падение экономики страны на рекордные 31,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд падал такими же темпами). Вторая оценка предполагала падение показателя на 31,7%, первая — на 32,9%.

Золото традиционно также выступает как более безопасный актив, однако, аналитики отмечают, что основным фактором для золота остается курс доллара. Более дешевый доллар поддерживает котировки золота, которое в таком случае становится дешевле для владеющих другой валютой инвесторов.

"(На рынке — ред.) присутствует некоторое облегчение от того, что ралли доллара в целом завершилось, и похоже, что многие инвесторы больше сосредоточены на трудностях перед восстановлением мировой экономики", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).