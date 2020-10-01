МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Цена на медь увеличивается на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, при этом основные биржи Азии утром закрыты и объем торгов снижен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.44 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex увеличивалась на 0,64%, до 3,0417 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,41% — до 6672 долларов, алюминия — снизилась на 1,01%, до 1765 долларов, цинка — сократилась на 0,89%, до 2403 долларов.

Курс доллара опускается после выхода статистики по США в среду. Так, минторг страны улучшил оценку по динамике ВВП страны во втором квартале. Окончательная оценка предполагает рекордное падение на 31,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд падал такими же темпами). Вторая оценка предполагала падение показателя на 31,7%, первая — на 32,9%.

Традиционно доллар выступает как более надежный актив, поэтому более сильная статистика поддержала склонность трейдеров к риску и ослабила спрос на американскую валюту. Более дешевый доллар в свою очередь делает сырьевые товары, в том числе медь, доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

Объем торгов утром при этом снижен, поскольку основные рынки Азии закрыты в четверг. В Китае, Гонконге и Южной Корее торги закрыты в связи с выходным днем, в то время как Токийская биржа объявила об остановке операций до конца дня из-за сбоя системы.