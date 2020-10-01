МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 1 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Праздник середины осени — выходной на Шанхайской фондовой бирже    
1:00 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)    
1:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (сентябрь) 49,3 46,7 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (3кв2020) 3,2% 1,4% (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (3кв2020) -27 -17 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (3кв2020) -34 -27 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (3кв2020) -17 -12 (факт)
6:45 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,034% 0,024% (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 49,9 50,7
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 53,1 53,5
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 49,8 50,9
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 52,2 56,6
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 51,7 53,7
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 55,2 54,3
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,263%  
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (август) 7,9% 8,1%
13:00 EUR Еврозона — Саммит лидеров ЕС    
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (август) 1,3% 1,4%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (август) 0,3% 0,3%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 870 тыс 850 тыс
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (август) 0,3%  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (август) 1  
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (август) 1,9% 0,8%
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (август) -3% 5,5%
16:30 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)    
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 53,5 53,5
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (сентябрь) 46,4 45,8
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (сентябрь) 56 56,3
18:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
18:45 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна    
22:00 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (сентябрь) 51,1 48,9
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 25.09) 590,9 млрд долл (на 18.09)  

 

 