Москва, 1 окт — ПРАЙМ. Курс рубля заметно укрепляется к доллару и евро, на старте торгов американская валюта упала до 77 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга снижался на 43 копейки – до 77,2 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 90,68 рубля.

На открытии торгов доллар и евро опускались до 77 рублей и 90,53 рубля соответственно.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent слабо растет — на 0,09%, до 42,34 доллара за баррель.