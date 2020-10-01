МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи несколько замедлил рост после старта торгов, РТС поднимается активнее на фоне укрепления рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск четверга рос на 0,19% — до 2911,32 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,65%, до 1186,21 пункта.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,17% — до 42,37 доллара за баррель.

На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,35%.

К текущему моменту рубль укрепляется к доллару на 29 копеек – до 77,34 рубля.