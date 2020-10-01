МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.47 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,5% — до 4,94 доллара, "Новатэка" — на 0,15%, до 137,2 доллара, "Лукойла" — снижалась на 0,43%, до 57,63 доллара. Бумаги "Газпрома" снижались в цене на 0,53% — до 4,33 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 1,01%, до 19,05 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 1,14% — до 24,43 доллара, "Северстали" — на 0,35%, до 12,76 доллара, НЛМК — на 0,95%, до 22,35 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 1,38% — до 0,84 доллара, Сбербанка — на 1,11%, до 11,81 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,1%, до 26,48 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,93%, до 5,41 доллара, "Ленты" — на 3%, до 3 долларов. Расписки "Магнита" росли в цене на 0,94%, до 15,06 доллара.