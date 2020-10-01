ТОКИО, 1 окт — ПРАЙМ. Токийская фондовая биржа, остановленная на день в четверг из-за системного сбоя, готовится возобновить работу в пятницу, 2 октября, заявил на пресс-конференции президент биржи Коитиро Мияхара.

"Мы предполагаем осуществить замену вышедших из строя устройств и готовимся к тому, чтобы завтра можно было возобновить работу", — сказал Мияхара.

Торги на бирже из-за электронного сбоя были остановлены в четверг на целый день.

Как сообщило агентство Киодо, индекс Nikkei, который отражает котировки акций 225 ведущих компаний Японии, как и индекс Topix, показывающий курсы ценных бумаг компаний престижной первой секции, не могли корректно показывать цены на акции.

Всего в обеих секциях Токийской биржи представлены акции 3700 компаний.

Из-за остановки торгов в Токио, биржи в Нагое, Фукуоке и Саппоро также были вынуждены приостановить торги. В то же время биржа в Осаке, основой сделок которой являются фьючерсные торги, работала в штатном режиме.

Как сообщил телеканалу NHK разработчик системы для продажи акций Fujitsu, компания занимается решением проблемы, но не может комментировать ее причины.

Представители биржи исключили возможность того, что сбой произошел в результате кибератаки.