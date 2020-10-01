МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в четверг на фоне статистики из еврозоны и внутренних корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.04 мск французский CAC 40 рос на 0,34%, до 4819,84 пункта, британский индекс FTSE 100 прибавлял 0,59%, достигая 5900,65 пункта. При этом немецкий индекс DAX снижался на 0,19%, до 12736,85 пункта,

Трейдеры обратили внимание на статистику из еврозоны, которая оправдала прогнозы аналитиков. Так, как сообщила исследовательская организация Markit Economics, индекс PMI промышленности еврозоны в сентябре вырос до максимума более чем за 2 года. При этом безработица в еврозоне в августе выросла до 8,1% с пересмотренного уровня июля в 8%, что совпало с прогнозами аналитиков.

Трейдеры также с оптимизмом восприняли отчетность крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой, шведской Hennes & Mauritz (H&M), чистая прибыль которой в третьем квартале 2019-2020 финансового года, несмотря на снижение, превзошла прогнозы аналитиков. Акции компании растут в цене на 6,8%. Кроме того, ценные бумаги швейцарского производителя чипов STMicroelectronics растут в цене на 5,7% после того, как новый прогноз компании по продажам в 2020 году оказался выше предыдущей оценки.

В то же время давление на настроение трейдеров в Германии оказали внутренние новости. Так, стоимость акций немецкой фармацевтической компании Bayer AG упала на 10% после того, как она объявила о планах сокращения расходов более чем на 1,5 миллиарда евро к 2024 году и раскрыла убытки от обесценения своего сельскохозяйственного бизнеса.

Участники торгов обратили определенное внимание на сниженный объем торгов Азии — фондовые рынки КНР, Гонконга и Южной Кореи были закрыты в связи в национальным праздником, Токийская биржа не работала в связи с техническим сбоем, а торги в Австралии закрылись ростом ключевого фондового индекса страны S&P/ASX 200 на 1%.