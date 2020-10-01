МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в четверг, в то время как инвесторы ожидают публикации ряда макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,9%, до 27913 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,34%, до 11562,12 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,97%, до 3384,88 пункта.

Инвесторы ожидают публикации данных по числу заявок на пособие по безработице в стране. Эксперты полагают, что за минувшую неделю показатель снизился на 20 тысяч, до 850 тысяч заявок. Кроме того, в ходе торгов будут обнародованы данные о потребительских доходах и расходах в США. Аналитики ожидают, что в августе доходы снизились на 2,4% к июлю, а расходы — выросли на 0,7%.

Поддержку фьючерсам на индексы оказывают корпоративные новости. Так, американская PepsiCo Inc отчиталась о росте чистой прибыли на 9%, до 2,3 миллиарда долларов в третьем квартале текущего года. Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 5,5%, до 18,1 миллиарда долларов при прогнозе в 17,2 миллиарда долларов. Акции PepsiCo дорожают на предварительных торгах более чем на 1%.

В то же время трейдеры продолжают следить за экономической ситуацией в стране в связи с коронавирусом. После закрытия торгов среды министр финансов США Стивен Мнучин отверг пакет поддержки экономики на 2,2 триллиона долларов, предложенный демократами в палате представителей.