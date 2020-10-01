МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Переток частных инвесторов из депозитов в коллективные инвестиции, например, в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), происходит в последний год на фоне их стремления диверсифицировать вложения и активности продаж банков. Стоит ли начинать вкладываться в ПИФы при отсутствии опыта инвестирования или лучше сначала "потренироваться" на покупке акций и облигаций на бирже, как избежать рисков и разочарований, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее Банк России отмечал, что чистый приток инвестиций в ПИФы во втором квартале вырос на 7% относительно аналогичного периода годом ранее — до 74,7 миллиарда рублей. При этом треть притока пришлась на открытые, еще 8% – на биржевые. Годом ранее на ОПИФы и БПИФы приходилось лишь 12% совокупного прироста. Открытые и биржевые фонды значительно ориентированы на работу с частными лицами: доля стоимости чистых активов, приходящаяся на физических лиц, на конец июня составляет 90% в ОПИФах и 45% в БПИФах (+27 процентного пункта за год).

КОГДА НЕТ ВРЕМЕНИ

"ПИФы придуманы как раз для тех, кто не хочет самостоятельно выбрать отдельные бумаги, либо не хочет тратить на это время, либо не обладает навыками. Тренироваться, нажимая бездумно на кнопочки, не вижу смысла: в покупке ПИФа нет ничего сложного, чтобы перед этим на чем-то пробовать свои силы в нажатии кнопочек, не сильно разбираясь в выборе отдельных бумаг. Если же интересует именно самостоятельное управление за счет покупки отдельных бумаг — непонятно, зачем тогда ПИФ", — говорит независимый финансовый консультант Наталья Смирнова.

Старший вице-президент ВТБ, главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов отмечает, что покупка акций и облигаций на бирже сочетается с необходимостью их тщательного выбора для составления диверсифицированного портфеля. Паевые фонды являются отличным продуктом начального уровня и хорошо подходят для тех, кто не имеет опыта инвестирования, так как имеют очень низкий порог входа (как правило, от 1000 рублей); уже представляют собой диверсифицированный портфель из большого числа компаний, поясняет свою точку зрения он. На 1000 рублей невозможно составить портфель из 10 и более акций, а зачастую даже купить хотя бы одну из них, приводит пример он.

Кроме того, ПИФы не требуют внимания с точки зрения оптимизации, пересмотра или ребалансировки портфеля в соответствии с рыночными событиями; позволяют пользоваться льготой от долгосрочного владения (ЛДВ) ценными бумагами.

В то же время Ярослав Кабаков из ИК "Финам" обращает внимание, что первое, что стоит сделать при инвестировании в ПИФ – это ознакомиться с проспектом, стратегией и исторической доходностью.

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

По мнению Смирновой, основные риски инвестиций в ПИФы связаны с недостаточным изучением содержимого фонда.

"Нельзя просто инвестировать в ПИФ: нужно понимать, что внутри него, ведь от этого зависит рискованность инвестиций. Если внутри акции — это более рискованно, чем если внутри облигации максимально надежных компаний", — отметила она.

Динамика ПИФов зависит от динамики того фондового рынка или одного из его сегментов, на который они ориентированы, напоминает руководитель отдела продаж "Сбербанк Управление Активами" Андрей Макаров.

"К примеру, в марте этого года ПИФы так называемого широкого рынка (то есть те, которые вкладывают в ценные бумаги крупнейших компаний, без привязки к какому-то сектору) показали резкое снижение. При этом секторальные ПИФы, которые показали разную динамику, например, фонды биотехнологий и золота показывали рекордный рост, потому что на фоне пандемии увеличился интерес к таким компаниям, а золото всегда играло роль защитного актива", — говорит он.

Смирнова обращает внимание на еще одну тонкость — изучение комиссий и налогообложения, чтобы выбирать при идентичной стратегии фонды с более низкими комиссиями, а также, выбирая между зарубежными фондами и фондами на российском рынке, понимать различие в налоговых льготах, а не ориентироваться только на комиссии.

"Реинвестирование купонов по облигациям внутри ПИФа… позволяет избежать НДФЛ 13% на купоны и, если в ПИФе сидеть 3 и более лет, если этот ПИФ российской УК или торгуемый на российском рынке, то можно вообще за счет льготы долгосрочного владения уйти от налога. Если говорить про ПИФы акций — там все зависит от бумаг, подобная оптимизация уже может не применяться", — отмечает эксперт.

Макаров также замечает, что необходимо смотреть на то, как взимаются комиссии. В целом, существует 3 вида комиссий: за "вход" (надбавка), за "выход" (скидка) и за управление, напоминает он.

"Например, при покупке ПИФов в Сбербанк Онлайн вы не платите комиссию за вход (1%), а при оформлении в отделении такая комиссия взимается. Комиссия за выход тоже может не взиматься, если клиент владеет ПИФом определенный срок (в случае Сбербанка – 2 года). Если погасить ранее 2 лет, то размер комиссии тоже может отличаться. Нужно изучать условия конкретной управляющей компании. Комиссия за управление взимается всегда – это единственная фиксированная комиссия. Все эти комиссии не зависят от того, какую динамику показывает фонд", — рассказывает он.

Комиссия удерживается из фонда на ежедневной основе исходя из годовой ставки, обращает внимание портфельный управляющий "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист. Например, если комиссия 1,5% годовых, то каждый день может удерживаться 1/365 от 1,5%, добавляет он.

Жорнист напоминает, что приобретать и погашать паи открытых фондов можно в любой рабочий день, а интервальных фондов можно в любой рабочий день открытого интервала (они известны заранее). Как правило, если заявка на ввод/вывод средств подается онлайн на сайте управляющей компании, то исполняется она на следующий день. Если через агентов, то в ОПИФах — через день, в ИПИФах — через день после закрытия интервала, уточняет он.

"Подать заявку на приобретение и погашать паи розничных закрытых фондов можно в любой рабочий день открытого интервала допэмиссии (решение принимается управляющей компанией). По розничным закрытым фондам управляющая компания может проводить допэмиссии и тем самым привлекать дополнительные деньги. Как правило, если заявка на ввод/вывод средств подается онлайн на сайте управляющей компании, то исполняется она на следующий день после закрытия интервала. Если через агентов, то через день после закрытия интервала", — отмечает эксперт.

Потапов из "ВТБ Капитал Инвестиции" при этом замечает, что хотя комиссии не зависят от динамики фонда, управление фондом не прекращается при снижении рынка, наоборот – роль управляющего так же важна, как и при росте.

"Существует довольно популярное заблуждение, основанное на личном опыте торговли на брокерском счете, что задача управляющего фондом заключается в том, чтобы любой ценой обеспечить рост активов фонда. На самом деле, управление портфелем даже в 100 миллионов рублей существенно отличается от торговли на брокерском счете с портфелем в 1 миллион. При этом 93% активов рынка коллективных инвестиций в РФ сосредоточено в фондах с объёмом более 1 миллиарда рублей", — говорит он.

"Срок выплаты денежных средств от погашения паев фиксируется в правилах доверительного управления (ПДУ) и может составлять до 10 рабочих дней от даты погашения паев. Срок погашения также фиксируется в ПДУ и может составлять до 3-х рабочих дней. Таким образом, предельный срок получения денежных средств после погашения паев составляет 13 рабочих дней. Как правило, он существенно меньше, но при планировании важных финансовых операций этот нюанс, безусловно, следует учитывать", — в свою очередь обращает внимание Потапов.

По мнению Смирновой, еще тонкость при выборе ПИФа — размер фонда и надежность управляющей компании: если фонд совсем молодой (менее года) и по объемам меньше среднего фонда, то есть