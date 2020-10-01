МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо снижается по индексу Мосбиржи, при этом растет по РТС на фоне продолжения укрепления рубля к доллару, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.15 мск снижался на 0,23%, до 2899 пунктов, долларовый индекс РТС рос на 0,11%, до 1179,75 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 23 копейки — до 77,4 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 90,92 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,55% — до 41,22 доллар за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – вновь потребительский сектор. Акции "Русской аквакультуры" растут на 4,12%, депозитарные расписки "Ленты" — на 3,08%, акции "Детского мира" – 1,26%, "М. Видео" – на 0,22%, "Обувь России" – на 0,16%. При этом акции" Магнита" теряют 1,08%, депозитарные расписки X5 – 2,2%, "Аптечной сети 36 и 6" – 2,33%.

Кроме того, в лидерах роста – обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (2,55%), акции ОГК-2 (1,99%), банка "Санкт-Петербург" (1,71%), "Русгидро" (1,3%), "Роснефти" (1,28%), а также акции Petropavlovsk (1,24%) и обыкновенные акции "Селигдара" (1,21%).

"Акции "Роснефти" сегодня вновь в лидерах роста. Внесенный в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы содержит оценки выпадающих доходов бюджета на 2021 год от предоставления налогового вычета по НДПИ на Ванкорском и Приобском месторождениях "Роснефти" в 82 миллиарда рублей. Эта величина оценочно с запасом нивелирует негативный эффект для финансов компании, формируемый в результате отмен льгот по НДПИ в ТЭК, суммарный отраслевой эффект от которого, по оценке Минфина, составляет около 220 миллиардов рублей дополнительных доходов бюджета", — говорит Александр Осин из "Фридом Финанс".

Среди лидеров снижения – акции "Фармсинтеза" (-3,01%), АФК "Система" (-1,95%), "Интер РАО" (-1,89%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,87%), префы "Ростелекома" (-1,52%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-1,4%)

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Если оптимизм в США сохранится, рублевый индикатор ближе к вечеру также может получить поддержку и устоять выше 2900 пунктов, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

В центре внимания в Штатах – переговоры по стимулирующим мерам, заявки на пособия по безработице, личные доходы и расходы, а также деловая активность в промышленном секторе, добавляет она.

Рынок сейчас достаточно слабый – нет никакого смысла покупать акции "широким фронтом", считает Андрей Верников из инвестгруппы "Универ Капитал".

"То, что акции "Газпрома" снижаются седьмой день подряд и пробили поддержку 170 рублей — это своего рода индикатор отношения инвесторов к рынку. Наш рынок имеет нефтегазовый "хребет", а цены на нефть в последнее время стоят на месте. Нет стимулов покупать акции нефтегазового сектора. Тот же "Газпром" может снизиться до поддержки 164 рубля. Акции Сбербанка после отсечки снизятся в цене и потянут индекс вниз. На этом мини-негативе котировки акций "Газпрома" и снизятся", — говорит он.

Индекс Мосбиржи продолжает совершать затухающие колебания в середине диапазона консолидации 2870–2970 пунктов, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Выходу индекса Мосбиржи из консолидации может помешать активное укрепление рубля, полагает аналитик.