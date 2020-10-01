МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые рынки растут в четверг после публикации еженедельной статистики из США по рынку труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.49 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,59%, до 27944,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,08%, до 11287,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,7%, до 3385,72 пункта.

Поддержку индексам США оказали статистические данные по стране. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось на 36 тысяч, до 837 тысяч заявок. Аналитики ожидали снижения показателя до 850 тысяч заявок. В пятницу будут опубликованы данные по безработице в США за сентябрь. Аналитики ожидают показатель на уровне 8,2% против 8,4% в августе.

В то же время, статистика по доходам и расходам населения США оказалась неоднозначной. Так, доходы населения страны в августе снизились на 2,7% по сравнению с июлем. При этом потребительские расходы выросли в указанном периоде на 1% в месячном выражении.

Участники торгов также ожидают данные по деловой активности в сфере услуг США в августе. Ожидается, что индикатор в отчетном месяце опустился до 57% по сравнению со значением июля в 58,1%.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с принятием пакета стимулов экономики США в период пандемии коронавируса. Ранее министр финансов страны Стивен Мнучин отверг пакет на 2,2 триллиона долларов, предложенный демократами, и высказался в поддержку мер примерно на 1,5 триллиона долларов. Старший инвестиционный менеджер Bokeh Capital Partners Ким Форрест (Kim Forrest), мнение которого приводит агентство Рейтер, отмечает, что на данный момент "все зависит от того, примут пакет стимулов или нет".