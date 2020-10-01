МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Курс рубля во второй половине четверга слабо растет под давлением падающей нефти марки Brent, откатившейся под уровень в 41 доллар за баррель, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.20 мск снижается на 8 копеек, до 77,55 рубля, курс евро торгуется у уровня предыдущего закрытия – 91,05 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,49% — до 40,4 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ УДЕРЖАТЬ ПОЗИЦИИ

Курс рубля укрепляется к доллару и евро, продолжая рост последнего дня сентября. В начале торгов доллар опускался к 77 рублям, евро – до 90,53 рубля.

Впрочем, рублю не удалось ускориться, и он несколько откатился от достигнутых внутридневных максимумов.

Тем не менее, отечественная валюта большую часть дня находилась в "зеленой зоне". Сильное падение нефти марки Brent – более чем на 4% — значительно затормозило укрепление рубля к доллару и евро и практически откатило к уровням предыдущего закрытия.

Банк России во вторник объявил о дополнительных продажах валюты в объеме 2,9 миллиарда рублей ежедневно с 1 октября по 30 декабря.

Технически на этой неделе мы получили в паре доллар-рубль разворотный сигнал, но он себя исчерпывает при достижении нижней границы формирующегося с июня восходящего канала —это где-то около 76 рублей, считает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

С июня по август курс поднялся от 68 до 80 рублей за единицу американской валюты, текущие котировки отражают лишь 23,6% восстановления после падения с июня на 12 рублей, подсчитал он. Лишь движение ниже 75 рублей будет четким сигналом слома медвежьей для рубля тенденции, уверен аналитик.

"Однако на фоне повышения риска того, что в Белый дом в ноябре заедут демократы, рублю будет трудно оказаться ниже 75 рублей. Справедливое значение курса без геополитической премии мы видим в диапазоне 70-73 рубля за доллар", — добавляет он.

В последние два дня рубль укрепляется, на графике пары доллар-рубль есть техническая поддержка 76,4 рубля, и она довольно серьезна, отмечает Андрей Верников из "Универ Капитала".

"Говоря о долларе, важно не впадать в крайности. С одной стороны, структура экономики выстроена так, что рубль, в принципе, не может быть крепким. С другой стороны, денежные власти имеют достаточных ресурсов, чтобы не допустить "безоткатный" рост доллара. И даже дело не в том, что валютная нестабильность затруднит восстановление экономики. Никто не будет сейчас злить население…. А население не на цифры ВВП смотрит при оценке состояния экономики и не на цифры официальной инфляции, а на курс доллара в обменнике. Поэтому спуск рубля с горки будет "регулируемым" (с откатами)", — отмечает он.

Приведение валютных активов компаний с госучастием к уровню 1 октября 2018 года это мягкая мера стабилизации рубля, указывает аналитик.

"В запасе у финансовых властей море более жестких мер: обязательная продажа 100% валюты экспортерами на бирже, ужесточение контроля за вывозом капитала, запрет поездок за границу, продажа валюту только под ранее заключенные контракты. Так что не надо бояться безоткатного роста доллара. В четвертом квартале рублю пора укрепиться", — считает эксперт.

При этом он замечает, что основной риск для рубля — это антироссийские санкции, прогнозировать которые невозможно.

ПРОГНОЗЫ

"Сильному снижению доллара к рублю способствовала перекупленность пары в момент смены глобальных настроений в сторону позитива. Пока это не говорит об обязательном росте рубля в дальнейшем, но можно констатировать переход торгов в режим диапазонных. Сегодня мы ожидаем торги в районе 77-78 рублей за доллар", — отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

Центральный банк увеличит продажу валюты, спрос отпускников на валюту уменьшится и можно ждать укрепления рубля, считает Верников из "Универ Капитала". По оценке эксперта курс доллара к рублю может снизиться до 75 рублей.