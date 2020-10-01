МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Курс доллара демонстрирует разнонаправленную динамику к евро и иене в четверг вечером после публикации неоднозначной статистики в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.57 мск курс евро к доллару рос до 1,1734 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1718 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 105,65 иены со 105,45 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,09%, до 93,8 пункта.

В четверг инвесторы обратили внимание на статданные по США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось на 36 тысячи, до 837 тысяч заявок. Аналитики ожидали менее сильного снижения показателя — до 850 тысяч заявок.

Кроме того, участники рынка оценивали статистику по доходам и расходам населения США, опубликованного в четверг бюро экономического анализа министерства торговли страны. Доходы населения страны в августе снизились на 2,7% по сравнению с июлем, а потребительские расходы выросли в указанном периоде на 1% в месячном выражении.

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре неожиданно снизился до 55,4% со значения августа в 56% при ожидаемом росте до 56,4%.

На неопределенность на рынках также влияют новости вокруг пакета стимулов экономики США после последствий коронавируса. Ранее министр финансов США Стивен Мнучин отверг пакет на 2,2 триллиона долларов, предложенный демократами, и высказался в поддержку мер примерно на 1,5 триллиона долларов.