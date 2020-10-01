МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером растет на фоне ослабления курса доллара после публикации статистики по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.29 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,03%, или на 2,65 доллара, до 1915,3 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,63%, до 24,113 доллара за унцию.

Поддержку ценам на золото оказывает снижение курса доллара после публикации неоднозначной статистики по США. Так, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре неожиданно снизился до 55,4% со значения августа в 56% при ожидаемом росте до 56,4%. При этом число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось на 36 тысяч, до 837 тысяч заявок. Аналитики ожидали менее сильного снижения показателя — до 850 тысяч заявок.

Более дешевый доллар поддерживает котировки золота, которое в таком случае становится дешевле для держателей иностранной валюты. Индекс доллара снижается на 0,11%.

Глава Govett Precious Metals Дэвид Говетт (David Govett), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что волатильность на рынках поспособствует росту стоимости золота. "Я думаю, что все станет хуже, перед тем как стать лучше, и поэтому золото вырастет в цене и снова приблизится к отметке в 2000 долларов".

Инвесторы также следят за переговорами вокруг пакета стимулов экономики США. Ранее министр финансов США Стивен Мнучин отверг пакет на 2,2 триллиона долларов, предложенный демократами, и высказался в поддержку мер примерно на 1,5 триллиона долларов.