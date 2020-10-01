МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по индексу Мосбиржи на фоне обвала стоимости нефти Brent, в то же время некоторую поддержку индексу РТС оказал укрепляющийся к доллару рубль, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,55% — до 2899 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,34%, до 1174,49 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижался на 14 копеек — до 77,49 рубля, курс евро рос на 5 копеек, до 91,1 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,33% — до 40,47 доллар за баррель и уже опускался до 39,94 доллара за баррель.