МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,49%, до 4,94 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,66%, до 136,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,94%, до 56,76 доллара, "Газпрома" — на 1,52%, до 4,29 доллара, "Газпром нефти" — на 0,11%, до 18,84 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опустилась на 0,12%, до 24,12 доллара, "Северстали" — выросла на 0,63%, до 12,79 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,09%, до 22,16 доллара.

Расписки ВТБ повысились в стоимости на 0,12%, до 0,83 доллара, Сбербанка – выросли на 0,6%, до 11,76 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 1,7%, до 26 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 0,75%, до 5,32 доллара, "Магнита" — на 0,74%, до 14,81 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 1,2%, до 2,95 доллара.