МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в первый день нового квартала в основном ростом после публикации макроэкономических данных в еврозоне и США, ослабивших беспокойство за состояние мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,23%, до 5879,45 пункта, французский CAC 40 на 0,43%, до 4824,04 пункта, немецкий индекс DAX — снизился на 0,23%, до 12730,77 пункта.

Поддержку "быкам" на европейских биржах в четверг оказала макростатистика. Так, индекс PMI промышленности еврозоны в сентябре вырос до максимума более чем за два года, достигнув уровня 53,7 пункта, против 51,7 пункта в августе. При этом безработица в странах валютной зоны в августе выросла до 8,1% с пересмотренного уровня июля в 8%, что совпало с прогнозами аналитиков.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на 36 тысячи, до 837 тысяч. Также эксперты отмечают, что на настроения рынков влияют новости вокруг пакета стимулирования экономики США. Ранее министр финансов страны Стивен Мнучин отверг пакет на 2,2 триллиона долларов, предложенный демократами, и высказался в поддержку мер примерно на 1,5 триллиона долларов, что приближает начало самих этих массированных трат.

"Надежды на то, что принятие пакета стимулов экономики США не за горами, в дополнение к оптимистичной статистике, стимулируют спрос на более рискованные активы", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика City Index Фиону Чинкотту (Fiona Cincotta).

Давление на немецкий индекс DAX, который закрылся в минусе, при этом оказали корпоративные новости. Немецкая компания Bayer AG объявила о планах сокращения расходов более чем на 1,5 миллиарда евро к 2024 году и раскрыла убытки от обесценения своего сельскохозяйственного бизнеса. Акции компании на Франкфуртской бирже упали в цене на 9,74%.