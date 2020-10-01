МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам на фоне обвала стоимости нефти Brent, в то же время от более сильного падения индексы удержали позитивные настроения на западных площадках, индексу РТС также помог укрепляющийся к доллару рубль, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,55% — до 2899 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,34%, до 1174,49 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.27 мск снижался на 13 копеек — до 77,5 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 91,04 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,47% — до 40,41 доллара за баррель и уже опускался до 39,94 доллар за баррель.

Европейские индексы в основном выросли, ведущие американские биржевые индексы растут на 0,45-0,98%.

"В четверг российский рынок акций торговался в смешанной динамике. При этом поддержка со стороны цен на нефть, которые накануне поддержала недельная статистика по запасам в США, в течение дня сошла на нет – энергоноситель перешел к коррекции, Brent вновь откатилась в район 40 долларов", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли в четверг в цене на 1,86%, а в ходе торгов подскакивали на 7% после сообщения компании о том, что ее совет директоров 5 октября обсудит вопрос о реализации акций компании.

"В прошлом году "Сургутнефтегаз" начал кампанию по возврату в собственность своих бесхозных акций. По состоянию на конец августа компания на основании судебных решений консолидировала чуть более 1 миллиона голосующих бумаг, что составляет порядка 0,002% от УК, или примерно 1% от среднедневного оборота данных акций на Московской бирже. Видимо, речь идет о реализации именно этих бумаг. Однако, учитывая их небольшое количество, существенного влияния на P&L компании сделка иметь не будет", — говорит Алексей Павлов из "Открытие Брокер".

Так что реакция рынка на новость выглядит по меньшей мере странно, считает он.

Анна Бутко из "Атона" считает, что есть вероятность, что речь идет о казначейском пакете акций — всем или частично (например, могут обсуждаться акции, которые были приобретены по решению арбитражного суда Ханты-Манскийского АО). Объем вероятной продажи казначейского пакета (частично или полностью) по текущей цене может составлять порядка 18-39 миллионов рублей, что, если этот сценарий реализуется, вряд ли может оправдать резкий рост котировок, считает она.

"Вероятнее рост объясняется позитивным восприятием инвесторами новостей, связанных с возможностью каких-либо корпоративных изменений в компании. Сейчас мы видим, что рост откатился", — добавляет Бутко.

Также в лидерах роста — акции "Русской аквакультуры" (4,12%), банка "Санкт-Петербург" (1,78%), "Детского мира" (1,66%), ОГК-2 (1,63%), Petropavlovsk (1,55%), а также акции Polymetal (1,48%), "Полюса" (1,41%), депозитарные расписки "Ленты" (1,32%), депозитарные расписки Mail.Ru (1,27%).

Среди лидеров снижения – акции "Аэрофлота" (-4,88%), "Интер РАО" (-2,85%), "Аптечной сети 36 и 6" (-2,44%), ТГК-1 (-2,42%), "Фармсинтеза" (-2,24%), а также префы "Ростелекома" (-2,14%), акции "Яндекса" (-2,06%), обыкновенные акции "Россетей" (-2%), акции АФК "Система" (-1,61%) и депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-1,48%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Опасения за нефтяной спрос на фоне сложной ситуации с коронавирусом в ближайшее время могут оказывать давление на стоимость "черного золота", считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Включить" спрос на рисковые активы в обозримой перспективе способно принятие нового пакета масштабных мер финансовой помощи в США, появляются сведения о подвижках в обсуждении этого вопроса в конгрессе, отмечает он.

"В пятницу на настроения может повлиять выход сентябрьских данных по рынку труда в Штатах. Фокус внимания участников торгов останется на вирусном и геополитическом фоне, а также сигналах со стороны регуляторов и правительств. По нашим оценкам, в пятницу индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2870-2970 пунктов", — добавляет аналитик.

Евгений Миронюк из "Фридом Финанс" считает, что в пятницу индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2860-2940 пунктов.