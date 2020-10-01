МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля продолжает расти к доллару и евро, несмотря на стоимость нефти марки Brent, упавшую ниже 41 доллара за баррель, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.40 мск четверга снижается на 16 копеек — до 77,47 рубля, курс евро – на 10 копеек, до 90,95 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,22% — до 40,94 доллара за баррель.

РУБЛЬ ДЕРЖИТ ПОЗИЦИЮ

Курс рубля в начале торгов опускался к 77 рублям за доллар, к евро – до 90,53 рубля. Однако отечественной валюте не удалось развить более сильную динамику.

На вечерних торгах стоимость нефти марки Brent усилила падение, в моменте котировки опускались до 39,94 доллара за баррель.

Рубль на этом фоне откатился к уровню предыдущего закрытия в парах с американской и европейской валютами, но затем смог вернуться к слабому росту.

"Российская валюта выглядит уверенно даже на фоне снижения нефтяных цен в район 40. Несмотря на сохранение высокой геополитической премии в текущем курсе, ряд негативных факторов для рубля остался позади. Например, традиционно крупные в конце третьего квартала выплаты по внешнему долгу (5,2 миллиарда рублей в сентябре)", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Сегодня мы наблюдаем умеренное восстановление спроса на ОФЗ, указывает на один из факторов поддержки рубля аналитик.

Поддержку рублю оказывала стартовавшая с 1 октября продажа Банком России остатков валюты, полученной от реализации контрольного пакета акций Сбербанка, отмечает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер". Это 2,9 миллиарда рублей в день до конца года в добавление к продажам валюты в рамках бюджетного правила, в сентябре это было 2,5 миллиарда рублей ежедневно, напоминает он. Объемы продаж валюты в октябре будут объявлены на следующей неделе, добавляет аналитик.

Также он напоминает, что в октябре рубль сможет рассчитывать на помощь российских госкомпаний, которые могут увеличить продажи валюты на внутреннем рынке после соответствующей директивы правительства.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшее время ключевыми для рубля останутся общерыночные настроения, "вирусный" и геополитический новостной фон, цены на нефть, отмечает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". По его оценкам, в пятницу курс рубля к доллару сформируется в пределах 76,6-78,6 рубля.

Учитывая внешние риски, американская валюта может продолжить движение в границах 75-80 рублей, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Однако он не видит поводов для полноценного закрепления доллара выше 80 рублей, а также ожидает снижения волатильности на валютном рынке.