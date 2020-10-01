МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Старший вице-президент Сбербанка Виктор Шкипин, при котором произошел вывод на рынок бренда "Сбер", покидает свой пост, сообщили в пресс-службе банка.

"Виктор Шкипин, старший вице-президент Сбербанка, до настоящего момента руководивший департаментом маркетинга и коммуникаций (ДМиК), принял решение покинуть компанию по личным причинам", — сообщили в банке, добавив, что он продолжит исполнение своих обязанностей до назначения нового руководителя департамента.

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис отметил вклад Шкипина в реализацию важнейших для банка проектов, в том числе вывод на рынок нового бренда "Сбер", открытия отделений нового формата, а также запуск аналитического портала "СберИндекс".

"Виктор принял решение на данном этапе своего жизненного пути покинуть нас по личным причинам, но я надеюсь, что в будущем мы найдём возможности для продолжения сотрудничества с ним. Желаю ему счастья, крепкого здоровья и чтобы все его устремления и мечты реализовались", — добавил Хасис.

Шкипин пришел в Сбербанк в апреле текущего года. До этого он девять лет возглавлял работу в области маркетинга и коммуникаций в банковском секторе: он руководил маркетингом в Альфа-банке и в ВТБ.

Сбербанк 24 сентября официально представил новый логотип своей экосистемы — это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете. Заявку с изображением такого товарного знака банк подал в Роспатент еще в прошлом году.