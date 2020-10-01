ВАШИНГТОН, 1 окт /ПРАЙМ/. Биржи США выросли в четверг на внутренней статистике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23 часа мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,53%, до 3380,76 пункта, технологический NASDAQ поднялся на 1,42%, до 11326,51 пункта, а промышленный Dow Jones Industrial Average (DJIA) практически не изменился, отметив рост на 0,13%, до 27817,37 пункта.

Поддержку индексам США оказали статистические данные по стране. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось на 36 тысяч, до 837 тысяч заявок. Аналитики ожидали снижения показателя до 850 тысяч заявок. В пятницу будут опубликованы данные по безработице в США за сентябрь. Аналитики ожидают показатель на уровне 8,2% против 8,4% в августе.

В то же время статистика по доходам и расходам населения США оказалась неоднозначной. Так, доходы населения страны в августе снизились на 2,7% по сравнению с июлем. При этом потребительские расходы выросли в указанном периоде на 1% в месячном выражении.

Участники торгов также ожидают данные по деловой активности в сфере услуг США в августе. Ожидается, что индикатор в отчетном месяце опустился до 57% по сравнению со значением июля в 58,1%.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с принятием пакета стимулов экономики США в период пандемии коронавируса. Ранее министр финансов страны Стивен Мнучин отверг пакет на 2,2 триллиона долларов, предложенный демократами, и высказался в поддержку мер примерно на 1,5 триллиона долларов.