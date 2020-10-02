ЛОНДОН, 2 окт /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Компании финансового сектора Великобритании перевели в ЕС активы в объеме более 1,2 триллиона фунтов стерлингов, а также около 7,5 тысячи сотрудников из-за Brexit, говорится в докладе консалтинговой компании EY.

По данным компании, с момента референдума по Brexit в 2016 году британские финансовые компании переместили в ЕС более 7,5 тысячи работников. Также более 2,8 тысячи сотрудников были наняты непосредственно в странах ЕС.

"До окончания переходного периода по Brexit осталось всего три месяца, и компании, предоставляющие финансовые услуги, завершают подготовку и продолжают перемещать персонал и операции в Европу. В конце прошлого квартала было объявлено о переводе более 400 рабочих мест британских финкомпаний в Европу, в результате чего общее количество рабочих мест, покидающих Лондон, превысило 7,5 тысячи", — говорится в докладе.

По оценкам EY, банки, страховые и управляющие компании вывели активы на 1,2 триллиона фунтов стерлингов.

В связи с неопределенностью по заключению торговой сделки между Лондоном и Брюсселем многие компании ускорили вывод своих операций и сотрудников их Британии в ЕС, отмечается в докладе. Так, более 400 финкомпаний в третьем квартале перевели часть своих услуг и сотрудников в страны Евросоюза в преддверие окончания переходного периода по Brexit.

В качестве места релокации участники рынка выбирают Дублин, Люксембург, Франкфурт и Париж.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Если стороны не смогут договориться до конца года, их отношения перейдут в "жесткий" формат.