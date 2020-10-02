ТОКИО, 2 окт /ПРАЙМ/. Токийская биржа в пятницу возобновила работу после беспрецедентной остановки всех торгов на целый день в четверг, сообщило агентство Киодо.

В четверг все торги на третьей по объему бирже мира были остановлены на целый день из-за сбоя в системе. Это стало беспрецедентным случаем за все время с мая 1999 года, когда биржа перешла на электронное ведение торгов.

Для работы биржи используются две системы – сеть управления, которая является основной, и сеть заказов на сделки. В четверг вышел из строя общий диск сервера системы управления. Попытка перевести работу на другой диск и сделать резервное копирование данных не увенчалась успехом, в результате сбой отразился и на системе предоставления информации в сети получения заказов. Таким образом, обе основные системы оказались затронуты произошедшим сбоем – система не смогла корректно предоставлять информацию о котировках.

Торги были остановлены сразу же после начала рабочего дня на бирже. Индекс Nikkei, который отражает котировки акций 225 ведущих компаний Японии, как и индекс Topix, показывающий курсы ценных бумаг компаний престижной первой секции, не могут корректно показывать цены на акции. Всего в обеих секциях Токийской биржи представлены акции 3700 компаний.

Под влиянием остановки торгов в Токио, биржи в Нагое, Фукуоке и Саппоро также были вынуждены приостановить торги. В то же время биржа в Осаке, основой сделок которой являются фьючерсные торги, работала в штатном режиме.

Остановка всех торгов на целый день из-за технического сбоя является беспрецедентной с мая 1999 года, когда торги на Токийской бирже стали осуществляться в электроном виде. Менее серьезные сбои происходили и ранее. В 2006 году торги были остановлены на полдня из-за того, что система работала на пределе в связи с резко возросшим объемом сделок. В 2005 году торги были остановлены на три часа из-за того, что система не могла принимать заказы. В 2018 году вышла из стоя одна из четырех частей системы, что вызвало остановку части торгов.