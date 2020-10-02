МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро и опускается к иене в пятницу утром на сохранении рисков по коронавирусу и ситуации с пакетом стимулирования экономики США, при этом укрепила уход от риска новость о том, что американский президент Дональд Трамп заразился коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.41 мск курс евро к доллару снижался до 1,1721 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1747 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 105,12 иены со 105,5 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,2%, до 93,9 пункта.

Ситуация вокруг коронавируса продолжает оставаться основным фактором на валютном рынке. Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг пакета стимулирования экономики США, при этом поддерживает уход от риска и новость о том, что президент США заразился коронавирусом.

Ранее Трамп заявил, что у него и его супруги подтвержден коронавирус. До этого сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс. После публикации этого сообщения президентом в Twitter ускорилось удешевление нефти почти до 2,5-3% с 1% ранее утром. Колебания индекса доллара и курса евро к доллару оказались кратковременными. Лишь курс доллара к иене показал стабильное снижение со 105,6 иены до 105,1 иены за доллар.

Палата представителей конгресса США ранее приняла закон о поддержке экономики на 2,2 триллиона долларов. Однако голосование стало чисто символическим, потому что республиканцы, контролирующие Белый дом и сенат, этот пакет отвергли.

"Ждать и надеяться или ждать и тревожиться — рынок колеблется между этими двумя состояниями", — сказал агентству Рейтер валютный аналитик Bank of Singapore Сим Мо Сён (Sim Moh Siong).