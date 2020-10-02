МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 2 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже    
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (август) 1,08 1,04 (факт)
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (август) 3,2% -4% (факт)
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных 29,8 тыс  
11:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 0,4%  
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) -0,2% -0,1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) -0,2% -0,2%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) -0,4%  
13:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (сентябрь) 4,7% 4,8%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (сентябрь) 0,4% 0,2%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сентябрь) 1,371 млн 0,85 млн
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (сентябрь) 61,7%  
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (сентябрь) 1,027 млн 0,85 млн
15:30 USD США — Уровень безработицы (сентябрь) 8,4% 8,2%
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (август) 6,4% 1%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (сентябрь) 73,3 73,3
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь) 78,9 79
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 183  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 261  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC 16,3 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 29,6 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за сентябрь    
  RUB КАМАЗ — СД (о комитетах СД)    