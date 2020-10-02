События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 октября
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 2 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (август)
|1,08
|1,04 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (август)
|3,2%
|-4% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|29,8 тыс
|11:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|0,4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|-0,2%
|-0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|-0,2%
|-0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,4%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (сентябрь)
|4,7%
|4,8%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (сентябрь)
|0,4%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сентябрь)
|1,371 млн
|0,85 млн
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (сентябрь)
|61,7%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (сентябрь)
|1,027 млн
|0,85 млн
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (сентябрь)
|8,4%
|8,2%
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (август)
|6,4%
|1%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
|73,3
|73,3
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
|78,9
|79
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|183
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|261
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|16,3 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|29,6 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за сентябрь
|RUB
|КАМАЗ — СД (о комитетах СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20201002/832103539.html