МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Цена на медь снижается в пятницу утром более чем на 1% на фоне распространения коронавируса, которое усиливает опасения за перспективы мировой экономики и спрос на металл в том числе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.12 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 1,31%, до 2,84 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 4,27% — до 6387 долларов, алюминия — снизилась на 1,44%, до 1739,5 доллара, цинка — сократилась на 3,18%, до 2326,5 доллара.

Трейдеров беспокоит продолжающееся распространение коронавируса в мире. По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время медики выявили в США более 7,2 миллиона случаев заражения коронавирусом и почти 207 тысяч летальных исходов. Выздоровели свыше 2,8 миллиона человек. Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что у него и его супруги подтвержден коронавирус. До этого сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс.

Инвесторы опасаются, что сложившаяся ситуация с коронавирусом ограничит возможности для восстановления мировой экономики, что также отразится и на спросе на сырьевые активы, в том числе медь.