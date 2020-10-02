МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Фондовые индексы Японии и Австралии по итогам торгов в пятницу упали после новостей из США о том, что президент страны Дональд Трамп болен коронавирусом; биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи были закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,39%, до 5791,5 пункта, японский Nikkei 225 — упал на 0,7%, до 23029,9 пункта. При этом в ходе сессии японский индекс рос, возобновив торги после того, как днем ранее они не проводились из-за технического сбоя.

Торги на биржах Китая, Гонконга и Южной Кореи не проводились в связи с выходным днем. По итогам торгов среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,2%, до 3218,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,05%, до 2149,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 0,79%, до 23459,05 пункта. Во вторник южнокорейский KOSPI поднялся на 0,86%, до 2327,89 пункта.

Мировые инвесторы с пессимизмом отреагировали на новость о том, что у Трампа и его супруги подтвержден коронавирус. До этого сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс. На этом фоне фьючерсы на американские фондовые индексы падают на 1,5-1,8%, фьючерсы на европейские фондовые индексы — в среднем на 1%, нефть дешевеет более чем на 3%.

"На данном этапе еще слишком рано говорить о том, как это (коронавирус у Трампа — ред.) может повлиять на результаты выборов в США. Рынки отреагировали резким падением на эту новость, что в целом понятно", — цитирует агентство Рейтер мнение главы отдела исследований по Азии ANZ в Сингапуре Хун Го (Khoon Goh).