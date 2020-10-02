МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций открыл последние торги недели существенным снижением по основным индексам на внешнем негативе, подтолкнули котировки вниз и дешевеющие после дивидендной отсечки бумаги Сбербанка, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.14 мск пятницы снижался на 1,77% — до 2838,54 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,14% — до 1149,35 пункта.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,76% — до 39,8 доллара за баррель.

Привилегированные акции Сбербанка падают на 7,39%, обыкновенные – на 7,17%.