МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы ощутимо снижаются в пятницу на новостях из США о том, что президент страны Дональд Трамп заболел коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.06 мск французский CAC 40 снижался на 1,2%, до 4776,2 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 1,1%, достигая 5830,1 пункта, немецкий индекс DAX падал на 1,08%, до 12594,5 пункта.

Пессимизм инвесторов связан с новостями из США, где у Трампа и его супруги подтвержден коронавирус. До этого сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс. Положительные результаты теста лидера крупнейшей мировой экономики усиливают общую неопределенность, которая отмечается в мире из-за распространения коронавируса. В частности, инвесторы пытаются понять, как заболевание Трампа может отразиться на президентских выборах в США в ноябре и на политических перспективах страны.

Позднее в ходе торгов на настроения рынка может повлиять статистика из еврозоны. Европейское статистическое агентство Евростат в пятницу сообщит предварительные данные по динамике потребительских цен в регионе в сентябре. Ожидается, что годовая дефляция в еврозоне составила 0,2%, как и в августе.