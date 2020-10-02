МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу в основном снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), при этом расписки АФК "Система" дорожают более чем на 7% на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.32 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,12%, до 4,89 доллара, "Новатэка" — на 0,7%, до 135,15 доллара, "Лукойла" — опускалась на 1,59%, до 55,86 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,69%, до 4,26 доллара, "Газпром нефти" — на 1,22%, до 18,61 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 0,97%, до 23,89 доллара, "Северстали" — на 0,55%, до 12,72 доллара, НЛМК — на 0,32%, до 22,09 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 1,46%, до 0,82 доллара, Сбербанка — на 8,4%, до 10,77 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 1,15%, до 25,7 доллара.

GDR "Магнита" дешевели на 0,61%, до 14,72 доллара. Расписки "Ленты" снижались в цене на 0,17%, до 2,94 доллара. Ценные бумаги АФК "Система" дорожали на 7,52%, до 5,72 доллара. Рост происходит на фоне сообщений в СМИ о том, что российская онлайн-площадка Ozon, основными инвесторами которого являются АФК "Система" и Baring Vostok, рассматривает возможность проведения IPO в США позднее в текущем году.