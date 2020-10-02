МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Акции ВТБ снижаются в пятницу на 1,7% после дивидендной отсечки, следует из данных торгов Московской биржи.

К 10.43 мск акции ВТБ снижались на 1,74% — до 3,366 копейки и уже падали на 2%. При этом индекс Мосбиржи теряет 2%. Акции Сбербанка обвалились на 7% на открытии торгов

Аналитики оценивали дивидендную доходность в 2,2%. В пятницу акции ВТБ максимально опускались на 2% — до 3,356 копейки.Ранее в сентябре акционеры ВТБ на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2019 года в размере 10% чистой прибыли по МСФО, или 20,1 миллиарда рублей. На дивиденды по обыкновенным акциям будет направлено 10 миллиардов рублей, по привилегированным акциям первого типа — 4,1 миллиарда рублей, по привилегированным акциям второго типа — 6 миллиардов рублей.