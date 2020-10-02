2 окт — Dow Jones. Фьючерсы на американские индексы снижаются, а цены на гособлигации резко растут после того, как президент Дональд Трамп сообщил, что его анализ и анализ первой леди США Мелании Трамп на коронавирус оказались положительными. Инвесторы столкнулись с очередной порцией политической неопределенности за несколько недель до выборов.

Фьючерсы на S&P 500 на момент написания обзора упали на 1,7%, а фьючерсы на Dow Jones Industrial Average и Nasdaq-100 потеряли почти 2%.

Доходность 10-летних американских гособлигаций опустилась до 0,661%, тогда как на предыдущей сессии составляла 0,677%.

Участникам рынка теперь придется анализировать ряд факторов неопределенности.

"Рынок по-настоящему обеспокоен тем, каков запасной план – сможет ли правительство США нормально функционировать? – задается вопросом Ю Вирен, аналитический менеджер по акциям и торгуемым биржевым фондам в FSMOne.com в Сингапуре. Его также волнует, что произойдет с планами США в отношении стимулирующих мер, учитывая, что республиканцы и демократы до сих пор не пришли к соглашению.

Илай Ли, директор по инвестиционной стратегии в Bank of Singapore, сказал, что новости о заболевании Трампа привели к непроизвольным продажам, однако итоговое влияние этого события на выборы пока неизвестно.

По словам Ли, один из вариантов развития событий заключается в том, что положительный тест Трампа на коронавирус может помочь кандидату от Демократической партии Джо Байдену укрепить лидерство, снизив риск конфликтных выборов. При этом эксперт также отметил, что популярность премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выросла после того, как он заразился Covid-19.

Как добавил Ли, учитывая недавние дебаты, которые прошли при личной встрече, есть также вероятность заражения Байдена коронавирусом.

На валютных рынках доллар немного укрепился: индекс доллара ICE вырос до 94,03, но затем немного сдал позиции и на момент написания статьи добавлял 0,1% до 93,81. Японская иена, которая обычно повышается в периоды беспокойства на рынках, укрепилась до 105,137 иены за доллар.

Нефть марки Brent подешевела на 3% до 39,71 доллара. Фьючерсы на золото сократили первоначальные потери и торговались без значительных изменений, по 1913 долларов.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 утром упал на 1% до 358,97 пункта. По мнению Ханя Таня, рыночного аналитика FXTM, фондовые рынки могут подвергнуться дальнейшему снижению, поскольку пакет новых стимулирующих мер в США вряд ли будет принят до выборов.

DAX опустился на 1%, CAC-40 потерял 0,9%, а FTSE 100 – 0,7%.

Индексы в Токио, Австралии и Сингапуре снизились на 0,7%-1,4%. Рынки Шанхая, Гонконга и Южной Кореи по-прежнему закрыты на праздники.

В четверг американские фондовые рынки повысились. Инвесторы оценивали перспективы принятия дополнительных мер стимулирования экономики до президентских выборов, которые пройдут в ноябре. S&P 500 в четверг вырос на 0,5%, Dow Jones Industrial Average прибавил 0,1%, а Nasdaq Composite – 1,4%.

— Автор Chong Koh Ping, chong.kohping@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ