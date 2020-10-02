МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Объемы торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже (СПБ) выросли в сентябре на 19,3% по сравнению с августом — до 18,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные торговой площадки.

"Объем торгов в режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов на Санкт-Петербургской бирже по итогам сентября 2020 года составил 18,1 миллиарда долларов, что на 19,3% больше, чем в августе (15,2 миллиарда долларов). Суммарный стоимостной объем сделок достиг показателя в 22,7 миллиарда долларов (19,61 миллиарда долларов в августе)", — говорится в отчете биржи.

Среднедневной объем торгов в режиме основных торгов в сентябре увеличился на 19% по сравнению с августом и достиг 863,2 миллиона долларов. Количество сделок в режиме основных торгов в отчетном месяце составило 17,7 миллиона, увеличившись по сравнению с августом на 12%, указывается там же.

"По итогам сентября были зафиксированы новые рекорды клиентской активности. Количество активных счетов увеличилось на 10,3% по сравнению с августом и составило 405 тысяч. Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось по сравнению с августом на 10,9%, достигнув 539,8 тысяч", — говорится в сообщении.

По состоянию на 30 сентября на Санкт-Петербургской бирже было зарегистрировано 5,8 миллиона клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 8% больше, чем месяцем ранее (5,37 миллиона в августе). Из них уникальных счетов 3,97 миллиона — на 7,5% больше, чем месяцем ранее (3,69 миллиона в августе), сообщается там же.

Сделки в сентябре заключались с 1 372 иностранными ценными бумагами. Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов стали ценные бумаги следующих эмитентов: Tesla, Apple, Nvidia, Amazon, Boeing, Carnival Corporation, Microsoft, Macy's, American Airlines Group, Spirit Airlines. Доля объема торгов ценными бумагами, входящими в индекс S&P 500, в объеме торгов (в режиме основных торгов) составила 50,65%, сообщает торговая площадка.