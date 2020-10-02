2 октября — Dow Jones. Фьючерсы на американские индексы снижаются после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что его анализ и анализ первой леди США Мелании Трамп на коронавирус оказались положительными. Инвесторы столкнулись с очередной порцией политической неопределенности за несколько недель до выборов.

Фьючерсы на S&P 500 на момент написания обзора упали на 1,7%, а фьючерсы на Dow Jones Industrial Average опустились почти на 400 пунктов. Фьючерсы на Nasdaq-100 потеряли 2,3%.

Доходность 10-летних американских гособлигаций опустилась до 0,662%, тогда как на предыдущей сессии составляла 0,677%. Индекс доллара ICE подрос на 0,1%. Японская иена, которая считается защитным активом, повысилась в паре с долларом на 0,4%.

Участникам рынка теперь придется анализировать ряд факторов неопределенности. По словам врача Белого дома, Трамп и первая леди США "сейчас чувствуют себя хорошо". Однако Трамп в силу своего возраста (ему 74 года) уязвим перед коронавирусом. Идет последний месяц предвыборной президентской кампании, и Трампу придется отменять мероприятия, предполагавшие его личное присутствие, в том числе, возможно, и следующие дебаты с демократом Джо Байденом, намеченные на 15 октября.

"Возникает целый ряд возможных сценариев с разной степенью вероятности, – отмечает портфельный управляющий PineBridge Investments Хани Редха. – Исход выборов стал еще более неопределенным".

Редха отметил, что Байден, который уже опережает Трампа, согласно опросам, может упрочить свое лидерство, так как сможет продолжать кампанию, пока Трамп вынужден взять паузу. Впрочем, Байден и сам мог заразиться во время дебатов с Трампом. "Если Трамп временно выходит из игры, а Байден продолжает кампанию, то демократы смогут еще больше упрочить свои позиции", – рассуждает Редха.

Инвесторы оценивают вероятность и других событий: второй волны заражений коронавирусом, спорных результатов выборов, согласования новой программы государственной поддержки, надежды на которую пока меркнут. Актуален и вопросах о темпах восстановления экономики после пандемии.

Директор инвестиционного направления iShares EMEA в BlackRock Вэй Ли отмечает, что заражение Трампа заставило инвесторов сильнее задуматься об угрозе новой масштабной вспышки Covid-19 в зимний сезон.

"Сегодняшние новости лишний раз напоминают нам о том, что кризис по-прежнему с нами, – говорит Ли. – Теперь все еще сильнее задумаются о влиянии Covid-19".

Число новых случаев заражения коронавирусом в США третий день подряд превышает 40 000. Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, общее число подтвержденных случаев заражения в США приблизилось к 7,28 миллиона, умерло почти 208 000 человек.

Вероятность того, что конгресс успеет согласовать новый этап финансовой помощи пострадавшим от пандемии, продолжает падать. Палата представителей США вчера одобрила законопроект о пакете мер стимулирования экономики объемом в 2,2 трлн долларов, однако все республиканцы проголосовали против него, поэтому в сенате, где большинство составляют именно республиканцы, у него нет шансов.

"В начала лета участники рынка питали больше надежд на продолжение программы бюджетно-налогового стимулирования, – говорит Ли. – Партии пока сильно расходятся во взглядах, поэтому инвесторы стали более трезво смотреть на вещи и понимают, что политики могут так и не договориться".

В 12.30 по Гринвичу в США будет опубликован отчет по рынку труда за сентябрь. Ожидается, что занятость продолжила расти, так как больше компаний вызывают сотрудников из отпусков. В то же время, темпы найма, вероятно, замедлились, так как работодателям грозит затяжной период неопределенности, и улучшения на рынке труда после спада стали менее явными. Это будет последний ежемесячный правительственный отчет по рынку труда перед днем президентских выборов.

Нефть марки Brent подешевела на 4% до 39,29 доллара.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 опустился на 0,7%.

Индексы в Токио, Австралии и Сингапуре снизились на 0,7%-1,4%. Рынки Шанхая, Гонконга и Южной Кореи по-прежнему закрыты на праздники.

"Рынок по-настоящему обеспокоен тем, каков запасной план – сможет ли правительство США нормально функционировать? – задается вопросом Ю Вирен, аналитический менеджер по акциям и торгуемым биржевым фондам в FSMOne.com в Сингапуре. Его также волнует, что произойдет с планами США в отношении стимулирующих мер, учитывая, что республиканцы и демократы до сих пор не пришли к соглашению.

Илай Ли, директор по инвестиционной стратегии в Bank of Singapore, сказал, что новости о заболевании Трампа привели к непроизвольным продажам, однако итоговое влияние этого события на выборы пока неизвестно.

По словам Ли, один из вариантов развития событий заключается в том, что положительный тест Трампа на коронавирус может помочь кандидату от Демократической партии Джо Байдену укрепить лидерство, снизив риск конфликтных выборов. При этом эксперт также отметил, что популярность премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выросла после того, как он заразился Covid-19.

— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com, Chong Koh Ping, chong.kohping@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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