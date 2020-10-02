МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу днем усилил снижение к доллару и евро на внешнем негативе, доллар торгуется выше 78 рублей, евро — около 92 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.12 мск пятницы рос на 1,2 рубля — до 78,56 рубля, курс евро — на 1,13 рубля, до 91,99 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,96% — до 39,31 доллара за баррель.

У РУБЛЯ НЕТ ДРАЙВЕРОВ РОСТА

Рубль начал торги снижением к доллару и евро на негативном внешнем фоне. Триггером к падению стоимости нефти, зарубежных площадок и валют развивающихся рынков стало сообщение, что президент США Дональд Трамп и его жена Меланья заболели COVID-19.

Днем темпы падения стоимости нефти марки Brent усилились на опасениях роста рисков, связанных со снижением спроса из-за второй волны пандемии коронавируса в мире.

На этом фоне рубль усилил снижение к доллару и евро и теряет 1,6% к доллару и 1,3% к евро.

"В пятницу на глобальных финансовых рынках вновь возобновилось бегство от риска, вызванное как новостями о заболевании коронавирусом американского президента и его супруги, так и планами по очередному ужесточению ограничительных мер в странах Европы (в частности, в Испании и Франции). Частично негатив на торговых площадках нивелируется новостями об одобрении палатой представителей Конгресса США пакета стимулов на 2,2 триллиона долларов, однако пока данное событие остается в тени на фоне экономических рисков, связанных с ускорением темпов распространения пандемии", — говорит Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

К середине дня доллар укреплялся почти на всех валютных площадках развивающихся рынков, отмечает аналитик. Российский рынок не являлся исключением, при этом потери рубля заметно превосходили потери других валют-аналогов, так как дополнительный негативный отпечаток на отечественную валюту накладывало дальнейшее падение нефтяных котировок, добавляет он.

"Снижение рубля связано с общим ухудшением настроений на глобальных рынках и снижением цен на нефть, на которое рубль вынужден реагировать. Однако, учитывая стабильные уровни в рублевой стоимости нефти Brent, какого-то дополнительного ухудшения в рубле не наблюдается. Поэтому при стабилизации цен на нефть можно будет ожидать и возобновления умеренного роста в рубле", — отметил директора по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

ПРОГНОЗЫ

Рубль вернулся к активному ослаблению, ближайшими целями восходящего движения доллара может стать максимум среды — 79,4 рубля, у пары евро-рубль ближайшее техническое препятствие находится на отметке 92,5 рубля, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Если внешний фон существенно не улучшится, рубль может продолжить сдавать позиции, особенно с учетом опасений реализации каких-либо рисков на выходных. Повлиять на рисковые активы может статистика по рынку труда США (15.30 мск), а также данные по индексам доверия американских потребителей (17.00 мск). Важную роль в динамике всех рынков в начале следующей недели способна сыграть статистика глобальной пандемии за выходные", — добавляет он.

В ближайшие недели рубль будет испытывать широкий диапазон колебаний, и отметка в 80 рублей за доллар может иметь не столь сильное "психологическое" сопротивление, как кажется, считают аналитики Росбанка.