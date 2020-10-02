МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу падают после новостей о том, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 1,21%, до 27355 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,06%, до 11336,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,32%, до 3323,12 пункта.

Инвесторы с пессимизмом отреагировали на новость о том, что у Трампа и его супруги Меланьи подтвержден коронавирус. До этого сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс. Эксперты, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что это новость создает больше неопределённости в отношении предстоящих президентских выборов в США.

"Утренние новости напоминают нам о том, что мы все еще находимся в разгаре кризиса. Это заставляет сосредоточить все внимание на борьбе с коронавирусом", — также цитирует газета главу подразделения инвестиционной стратегии в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) компании Black Rock Вэя Ли (Wei Li).

Всего количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США за сутки выросло на 43,7 тысячи, скончались еще более 850 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Позднее в пятницу инвесторы также ожидают макростатистику. Аналитики ожидают снижения уровня безработицы в стране в сентябре до 8,2% с отметки августа в 8,4% и повышение числа рабочих мест несельскохозяйственных отраслях экономики страны на 850 тысяч после роста на 1,4 миллиона месяцем ранее.