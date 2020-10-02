МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций сильно снижается на внешнем негативе и дивидендных отсечках ряда компаний, в лидерах потери капитализации — бумаги Сбербанка, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.46 мск падает на 1,64%, до 2942,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,92%, до 1140,23 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт в то же время на 1,17 рубля, до 78,53 рубля, курс евро — на 1,08 рубля, до 91,94 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,35%, до 39,15 доллара за баррель.

Европейские фондовые площадки и фьючерсы на основные фондовые фьючерсы в США также демонстрируют заметное снижение.

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии опустились до минимумов с июля и мая соответственно, а рублевый индикатор еще и сформировал гэп из-за дивидендной отсечки Сбербанка", — отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Бумаги Сбербанка в пятницу резко упали в цене на фоне дивидендной отсечки. К текущему моменту привилегированные акции Сбербанка дешевеют на 9,12%, а ранее — на 9,4%, до 199,5 рубля, его обыкновенные акции — теряют 8,32%, ранее падая на 9,2%, до 206,5 рубля.

Также на дивидендных отсечках снижаются акции ВТБ – на 1,59% и компании "Черкизово" – на 2,58%.

Кроме того, в лидерах снижения – акции "Аэрофлота", теряющие 2,89% (на старте торгов — 4%) на подробностях планирующегося SPO.

Среди аутсайдеров также – акции Института стволовых клеток человека (-2,9%), депозитарные расписки Qiwi (-2,01%), акции "Обуви России" (-1,9%), ОГК-2 (-1,78%), префы "Мечела" (-1,64%) и акции компании "Сафмар Финансовые инвестиции " (-1,51%).

В то же время на валящемся рынке прибавляют акции АФК "Система", одного из основных акционеров Ozon, на 4,87% — на сообщениях о возможном IPO онлайн-площадки.

Также в лидерах роста цен – акции "Полюса" (+2,11%), Polymetal (+1,74%), депозитарные расписки Mail.Ru (+1,65%), акции НЛМК (+1,34%), акции "М.Видео" (+3,93%), Petropavlovsk (+3,48%), "Новатэка" (+1,16%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи вышел вниз из двухнедельной консолидации, что является негативным сигналом, свидетельствующим о вероятном ускорении снижения, указывает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Ближайшей целью этого движения может выступить трехмесячный минимум — 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, считает он. У индекса РТС ближайшая поддержка находится на пятимесячном минимуме 1080 пунктов, добавляет аналитик.

И если ситуация на мировых рынках продолжит ухудшаться, российские фондовые индикаторы уже на следующей неделе могут проверить на прочность эти уровни, уверен Бабин.

С другой стороны, хотя и мировой аппетит к риску неуклонно снижается, ситуация может быть сглажена в случае позитивных макроэкономических сигналов, заключает Кожухова.