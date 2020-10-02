МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 5 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже    
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (сентябрь) -8  
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 45 45,6
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 47,7  
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 47,1 49,2
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 51,5 47,5
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 49,1 49,1
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сентябрь) 51,9 50,1
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 47,6 47,6
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (сентябрь) 59,1 55,7
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 58,8 55,1
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (август) -1,3% 2%
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы    
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сентябрь) 54,6 54,4
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 55 54,6
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (сентябрь) 47,9  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (сентябрь) 56,9 56

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (сентябрь) 58,2  
  RUB Сбербанк — закрытие реестра для выплаты див-дов (ГОСА — 25.09.2020) 16 (ао, ап) — див-д 2018 18,7 (ао, ап) — див-д 2019
  RUB ВТБ — закрытие реестра для выплаты див-дов (ГОСА — 24.09.2020) 0,00109867761463259 — див-д 2018 0,00077345337561138 — див-д 2019
  RUB Черкизово Групп — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2020 (ВОСА — 24.09.2020) 48,79 (1П2019) + 60,92 (фин) — див-д 2019 48,79 (1П2020) — див-д 2020
  RUB Сургутнефтегаз — СД (вопрос о реализации акций ПАО)    

 

 