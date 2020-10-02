События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 октября
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 5 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (сентябрь)
|-8
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|45
|45,6
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|47,7
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|47,1
|49,2
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|51,5
|47,5
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|49,1
|49,1
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сентябрь)
|51,9
|50,1
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|47,6
|47,6
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (сентябрь)
|59,1
|55,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|58,8
|55,1
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (август)
|-1,3%
|2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сентябрь)
|54,6
|54,4
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|55
|54,6
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (сентябрь)
|47,9
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (сентябрь)
|56,9
|56
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (сентябрь)
|58,2
|RUB
|Сбербанк — закрытие реестра для выплаты див-дов (ГОСА — 25.09.2020)
|16 (ао, ап) — див-д 2018
|18,7 (ао, ап) — див-д 2019
|RUB
|ВТБ — закрытие реестра для выплаты див-дов (ГОСА — 24.09.2020)
|0,00109867761463259 — див-д 2018
|0,00077345337561138 — див-д 2019
|RUB
|Черкизово Групп — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2020 (ВОСА — 24.09.2020)
|48,79 (1П2019) + 60,92 (фин) — див-д 2019
|48,79 (1П2020) — див-д 2020
|RUB
|Сургутнефтегаз — СД (вопрос о реализации акций ПАО)
https://1prime.ru/Financial_market/20201002/832108012.html