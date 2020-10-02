МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые рынки падают более чем на 1% в пятницу на фоне новостей о заражении президента США Дональда Трампа коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.35 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 1,11%, до 27508,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,76%, до 11127,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,21%, до 3340 пунктов.

Опасения на рынках вызваны преимущественно сообщениями о заражении Дональда Трампа и его супруги Мелании коронавирусом.

"Сейчас больше вопросов, чем ответов, и фондовые рынки, как правило, сначала продают, а потом уже задают вопросы. До тех пор, пока не появятся более конкретные новости о том, как он себя чувствует, рынку будет трудно прийти в норму", — сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег LPL Financial Райан Детрик (Ryan Detrick).

В то же время, небольшую поддержку котировкам оказывает статистика по безработице в США. Показатель в сентябре уменьшился до 7,9% с отметки августа в 8,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 661 тысячу. Аналитики прогнозировали безработицу в сентябре на уровне 8,2% и рост числа рабочих мест на 850 тысяч.

Позднее в ходе торгов будет также опубликована статистика по индексу потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Аналитики полагают, что показатель в сентябре вырос до 79 пунктов с уровня августа в 74,1 пункта.