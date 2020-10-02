МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению на фоне падения мировых фондовых и сырьевых рынков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.15 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,29%, или на 5,55 доллара, до 1910,75 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,2%, до 24,205 доллара за унцию. Утром котировки торговались в "зеленой зоне".

В центре внимания трейдеров оказались сообщения о заражении президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании коронавирусом. На этом фоне усилились темпы падения стоимости нефти, а фондовые европейские и американские рынки падают в пределах 1%. Трейдеры продают золото, чтобы выручить средства и покрыть потери на других рынках.

Кроме того, некоторое давление на котировки драгметалла оказал рост курса американской валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 93,81 пункта. Поддержку доллару оказала статистика из США. Безработица в стране в сентябре уменьшилась до 7,9% с отметки августа в 8,4% при ожидаемом снижении до 8,2%. Кроме того, индекс потребительских настроений в сентябре, по окончательной оценке, вырос до 80,4 пункта с уровня августа в 74,1 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до 79 пунктов.