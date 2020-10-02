МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-сентября 2020 года снизился почти на 20% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, до 9,317 тонны, по серебру – вырос более чем в 3 раза, до 22,087 тонны, сообщает Мосбиржа.

В денежном выражении на бирже в январе-сентябре заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 39,225 миллиарда рублей, против 29,6 миллиарда рублей в аналогичный период годом ранее. Только в сентябре было заключено сделок на сумму 8,3 миллиарда рублей, в том числе объем торгов 1,8 тонны золотом и 0,8 тонны серебром (на 47,5 миллиона рублей).

На Мосбирже в 2019 году заключено сделок с золотом (13,49 тонны) и серебром (9,992 тонны) на общую сумму 39,3 миллиарда рублей против 102 миллиардов рублей в 2018 году.

Поставочные торги драгоценными металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.