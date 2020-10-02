МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в сентябре вырос на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 86,5 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.

"В сентябре 2020 года общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 27,8% и составил 86,5 триллиона рублей… Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 89,3%), срочный рынок (рост на 55,9%), рынок облигаций (рост на 46,4%), денежный рынок (рост на 31,4%), валютный рынок (рост на 19,1%), в том числе спот-рынок валюты (рост на 61,4%)", — говорится в сообщении.

На фондовом рынке объем торгов в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 65% и достиг 4,041 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 89,3%, до 2,011 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос в 1,8 раза, составив 91,4 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 46,4% и составил 2,03 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 92,3 миллиарда рублей против 66 миллиардов годом ранее. В сентябре на фондовом рынке Мосбиржи было размещено 82 облигационных займа на общую сумму 1,721 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 446,2 миллиарда.

На валютном рынке объем торгов составил 29,9 триллиона рублей, что на 19,1% выше, чем в сентябре 2019 года. На торги инструментами спот пришлось 9 триллионов рублей, на сделки своп и форварды – 20,8 триллиона. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Мосбиржи составил 1,357 триллиона рублей, или 17,9 миллиарда долларов.

В марте общий объем торгов на всех рынках Московской биржи вырос до исторически рекордных 98,8 триллиона рублей и, таким образом, приблизился к объему годового российского ВВП, который по итогам 2019 года составил 110 триллионов рублей. Общий объем торгов на всех рынках Мосбиржи в апреле вырос на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 85,5 триллиона рублей.