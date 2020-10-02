МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в пятницу ростом после снижения в ходе всех торгов на фоне новостей о хотя и подтвержденном коронавирусе у президента США Дональда Трампа, но, возможно, не опасном, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,39%, до 5902,1 пункта, французский CAC 40 — на 0,02%, до 4824,88 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,33%, до 12688,2 пункта.

Первоначальный пессимизм инвесторов был связан с новостями о подтвержденном коронавирусе у президента США Дональда Трампа. До этого сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс. Диагноз лидера крупнейшей мировой экономики может повлиять на результаты президентских выборов в США и политических перспективах страны.

"Усиление политической неопределенности на фоне новостей о диагнозе Трампа оказывает давление на биржи и фьючерсы и поддерживает такие безопасные активы как иена, швейцарский франк и доллар", — цитирует агентство Франс Пресс старшего валютного стратега Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley).

Но ближе к вечеру опасения инвесторов относительно здоровья американского президента немного ослабли после того, как СМИ сообщили о том, что Трамп испытывает лишь слабые "простудные симптомы".

"Мы видим более уравновешенный подход с учетом того, что у президента Трампа проявились только симптомы легкой формы коронавируса. Пока Белый дом будет уверять, что Трамп способен работать в изоляции, его состояние станет еще одним ключевым моментом, за которым трейдеры будут следить на следующей неделе", — цитирует агентство Рейтер аналитика онлайн-компании IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony).