Курс рубля на завершающейся рабочей неделе усилил падение. При этом основные резервные валюты обновили максимумы против рубля, соответственно с марта-2020 и января-2016 — на отметках 79,98 рубля и 93,32 рубля за доллар и евро.

Снижение аппетита к риску и, в частности, к рублевым активам толкнуло валюту РФ к многомесячным минимумам на фоне активизации осеннего распространения коронавируса в мире. Сползание нефтяных котировок ниже психологически значимого уровня 40 долларов за баррель по сорту Brent и рост геополитических рисков на фоне эскалации азербайджано-армянского конфликта добавили давления на рубль.

Впрочем, объявление ЦБ РФ о наращивании валютных интервенций за счет выручки от пакета Сбербанка отчасти стабилизировало курс рубля. Однако санкционные и геополитические риски продолжили довлеть над ним.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю рос на 10 копеек до уровня 78,3 рубля, евро –на 70 копеек до 91,7 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась около 3,1 тысячи против 3,25 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЛ САНКЦИИ И ГЕОПОЛИТИКУ

Российская валюта начала неделю ощутимым снижением против доллара и евро. Давление на рубль, несмотря на в целом положительный внешний фон, оказывали санкционные риски. Так, комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе без обсуждения одобрил предложение по расширению санкционного списка российских лиц и организаций.

Кроме того, обострение военного противостояния между Арменией и Азербайджаном добавило давления на рубль. Пикантность ситуации в том, что Турция активно выражает готовность в части поддержки азербайджанской стороны. Это может привести к увеличению разногласий между Турцией и Россией, имеющих обширные торговые связи. Именно в первой половине недели на таком фоне рубль и обновил многомесячные минимумы против доллара и евро.

В этих условиях очень своевременным оказалось напоминание ЦБ РФ о том, что с 1 октября и до конца года он будет дополнительно продавать на внутреннем рынке валюту на 185,4 миллиарда рублей в рамках урегулирования продажи пакета акций Сбербанка правительству.

Регулятор напомнил, что указанные дополнительные операции — результат взаимозачета объема продаж иностранной валюты, связанных с этой сделкой, с объемами покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отложенных в 2018 году и в марте-апреле 2020 года, а также с объемом осуществленных в марте-апреле упреждающих продаж иностранной валюты в рамках бюджетного же правила.

Ежедневный объем дополнительных операций продажи иностранной валюты составит при этом 2,9 миллиарда рублей в день.

Также поддержку рублю оказало исключение правительством РФ из плана восстановления экономики меры поддержки в виде моратория на штрафы за невозврат валютной выручки. То есть теперь экспортеры будут активнее продавать валюту, тем самым поддерживая курс рубля.

Это позволило рублевым «быкам» в середине недели перевести дух. Впрочем, «медведи» перегруппировались и подготовились к новым атакам.

ПРОГНОЗЫ

В завершении недели рубль продолжил ощутимо слабеть против основных резервных валют. Давление опять пришло из геополитической плоскости. Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что у него и его супруги Меланьи подтвержден коронавирус. И это за считанные недели до президентских выборов в Америке. На этом фоне нефть опять провалилась ниже 40 долларов, надавив в свою очередь и на рубль.

Впрочем, Минфин России на аукционах в среду разместил ОФЗ двух выпусков на 175 миллиардов рублей (по номиналу) при совокупном спросе в 229 миллиардов, зафиксировав наличие спроса на госдолг РФ.

Ведомство планирует в четвертом квартале предложить на аукционах госбумаги на 2 триллиона рублей. Это соответствует примерно 170 миллиардам в аукционный день. График довольно напряженный, и это может надавить на котировки ОФЗ, а соответственно — и на курс рубля.

Впрочем, пока усиление валютных интервенций ЦБ РФ и увеличение предложения валюты со стороны экспортеров может поддержать курс рубля, если не вмешается санкционная тематика.