МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу вечером замедлил снижение к доллару и евро вслед за нефтяными котировками марки Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.47 мск пятницы рос на 79 копеек, до 78,16 рубля, курс евро — на 76 копеек, до 91,62 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 3,1% — до 39,66 доллара за баррель, ранее опускался до 38,84 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль днем усилил снижение к доллару и евро на фоне падения стоимости нефтяных котировок марки Brent более чем на 5% и затем перешел к боковому движению, отойдя от внутридневых минимумов.

Вечером падение стоимости нефтяных котировок несколько сбавило обороты, что позволило рублю компенсировать часть понесенных потерь. К текущему моменту рубль теряет к доллару порядка 1% и порядка 0,8% к евро.

Евро на форексе снижается на 0,34% — до 1,1706 доллара.

Валюты развивающихся рынков вечером торгуются разнонаправленно. К текущему моменту турецкая лира снижается на 0,47%, индийская рупия — на 0,19%, а южноафриканский ранд растет на 0,84%, мексиканский песо дорожает на 1,77%.

"Рынки более чувствительны к новостному фону в преддверии президентских выборов в США в начале ноября. Достаточно посмотреть на торговый день во вторник перед дебатами, когда наблюдались сильные распродажи. В пятницу стало известно о положительном тесте на COVID-19 у президента (США Дональда — ред.) Трампа, что может означать отсутствие других дебатов до выборов, так как необходима самоизоляция на 14 дней. Эта новость повышает неопределенность на рынках, что снижает спрос на рискованные активы", — говорит Виталий Громадин из "БКС Мир инвестиций".

Поэтому мы наблюдаем распродажу на товарно-сырьевых рынках, добавляет он.

Нефтяной рынок может быть подвержен дополнительному негативному фактору, поскольку при победе демократов ожидаются масштабные инвестиционные программы по переходу на зелёную энергетику, обращает внимание аналитик.

ПРОГНОЗЫ

В начале следующей недели курс пары доллар-рубль может находится в диапазоне 76-79 рублей, прогнозирует Громадин из "БКС Мир инвестиций".

Евгений Миронюк из "Фридом Финанс" в течение недели ожидает диапазон 76,5-80 рублей за доллар, евро — в коридоре 90,4-93,3 рубля.