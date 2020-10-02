МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. "Почта России" и ВТБ в сентябре докапитализировали "Почта банк" почти на 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба банка.

"Почта России" видит серьезный потенциал "Почта банка". В сентябре нами и ВТБ была проведена докапитализация банка на сумму почти на 10 миллиардов рублей, эти средства как раз направлены на развитие банка, закрепление его успехов и возможность более амбициозного планирования", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Почты России" Максима Акимова.

По его словам, сейчас банк наметил работу по обновлению стратегии, что и станет ключевой задачей наблюдательного совета.

Общее собрание акционеров "Почта банка" приняло решение избрать Акимова в состав наблюдательного совета. Также в состав избран министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Акимов и Шадаев заменили экс-гендиректора "Почты России" Николая Подгузова и бывшего главу Минкомсвязи Константина Носкова. Всего в набсовет "Почта банка" входят девять человек.

"Почта банк" — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и "Почтой России" в 2016 году, которые владеют по 49,999993% акций банка. Банк развивает региональную сеть на базе отделений "Почты России". По итогам первого полугодия 2020 года открыто более 19 тысяч точек обслуживания банка в 83 регионах РФ, а клиентская база достигла 14,6 миллиона человек.