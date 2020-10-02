МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе продолжения снижения российского рынка акций по основным индексам, а также колебаний рубля в парах с долларом и евро в установившемся в последние дни диапазоне, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, рублевый индекс Мосбиржи снизится по итогам недели на 1%, до 2826,25 пункта, а долларовый РТС — на 1,8%, до 1128,75 пункта.

Цена на нефть марки Brent снизится до 39,1 доллара за баррель, евро на форексе подешевеет до 1,1716 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара останется на уровне торгов вечера пятницы 78,28 рубля, евро – на уровне 91,88 рубля, также ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Черная" полоса на рынках продолжается: пробуксовка пакетов помощи в ЕС и США на фоне роста заболеваемости коронавирусом заставляет инвесторов пересматривать свои ожидания относительно темпов восстановления мировой экономики", — отмечает Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

Новости о положительном результате на COVID-19 у президента США вызвали новую волну продаж, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Для инвесторов победа демократического кандидата на выборах в США является негативным исходом, поскольку ряд стимулирующих мер нынешнего президента могут быть отменены. Для рынков этот повод вернуться к отказу от риска, что традиционно сопровождается укреплением доллара, покупкой заменителей денег (золота, криптовалют, защитных облигаций)", — поясняет он.

Болезнь президента США Дональда Трампа в сочетании с сохраняющимися опасениями, что распространение пандемии COVID-19 вынудит страны пойти на частичный возврат карантинных мер и будет сдерживать экономическую активность в мире, может выступить триггером для серьезной просадки рынков, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Нефтяной рынок, скорее всего, не будет иметь стимулов к росту, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга. Страны персидского залива продавали нефть с поставками в октябре с достаточно большим дисконтом, а на фоне ужесточения карантинных мер демпинг может усилиться, полагает он. Кроме того, в США октябрь исторически является месяцем роста запасов, и текущий год не должен стать исключением, добавляет аналитик. Таким образом, цены на нефть могут заметно снизиться, и будут стремиться к уровню в 37-38 долларов за баррель марки Brent, считает эксперт.

Представленный в пятницу отчет о рынке труда в США оказался несколько хуже прогноза и не станет поводом для разворота рынков, однако с точки зрения долгосрочных тенденций его структура дает оптимистичные сигналы – сильнее других в сентябре восстанавливалась занятость сектора услуг, который наиболее сильно пострадал от ограничительных мер, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

НЕБОЛЬШОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РУБЛЬ

"Демократический кандидат в президенты США также менее комфортен с геополитической точки зрения, которая и без того накалена. Укрепление доллара в мире окажет также давление на нефтяные цены и на спрос на риск в целом, что для рубля и рублевых активов однозначно негативный сигнал", — говорит Евстифеев из банка "Зенит".

Динамика российского рубля, скорее всего, будет коррелировать с нефтяными котировками в части направления движения, однако ослабление национальной валюты будет небольшим, считает Манько из РИА Рейтинга. Поддержку рублю окажет Минфин, который должен объявить о более масштабных объемах поддержки валютного рынка на фоне снижения нефтяных цен, также в октябре Банк России реализует валюту, оставшуюся от сделки по продаже Сбербанка, добавляет он.

"На предстоящей неделе рубль получит дополнительную поддержку в рамках продажи валюты государственными компаниями… Поэтому предположим, что рубль сможет оказать сопротивление, даже в условиях относительно низких цен на нефть", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" считает, что для рублевых активов будущая неделя может оказаться непростой.

Несмотря на то, что доллар на валютном рынке немного отступил, ЦБ РФ увеличил ежедневные продажи валюты, а позади, в сентябре, остались крупные выплаты по внешнему долгу (5,2 миллиарда долларов), снижение глобального аппетита к покупке риска и ценовая подавленность нефти вряд ли позволят рублевым активам существенно улучшить свои позиции в ближайшей перспективе, поясняет он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"В России все отчетливее проявляется ухудшение ситуации в банковском секторе, однако оно пока не выходит за рамки прогнозов Банка России. Одновременно с этим рост заболеваемости коронавирусом повышает вероятность ужесточения карантинных мер, а значит и нового снижения экономических показателей. В этой ситуации регулятору, вероятно, придется пойти на новое смягчение денежно-кредитной политики, а правительству – продолжать выплаты помощи пострадавшим гражданам", — отмечает Вайсберг из ГК "Регион".

Ожидаемое ухудшение внешнего фона и болезнь Дональда Трампа, несколько повышающая санкционные риски, по мнению Локтюхова из Промсвязьбанка, окажут давление на российские рынки. Он ждет, что индекс Мосбиржи на следующей неделе откатится к отметке 2800 пунктов.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" отмечает возможные риски развития нисходящего движения к 2700 и 1080 пунктам по индексу Мосбиржи и РТС соответственно. Техническая картина в последние дни ухудшилась, но в то же время в краткосрочном периоде индекс Мосбиржи может попытаться закрыть пятничный разрыв, образовавшийся между 2845 и 2882 пунктами, добавляет она.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" полагает, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2750-2850 пунктов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Локтюхов из Промсвязьбанка считает, что в текущих условиях спросом будут пользоваться акции, хеджирующие валютный риск и в меньшей степени "завязанные" на общерыночный фон. В частности, он отмечает префы "Сургутнефтегаза", премия которых к обыкновенным акциям на этой неделе превысила 12% — данные бумаги наиболее естественным бенефициаром ослабления рубля. Также ему импонирует ряд акций металлургических и горнодобывающих компаний, в частности, "Алросы", а также "фишки" компаний сталелитейного сектора, которые в середине месяца предоставят операционные результаты за третий квартал.

"Рассчитываем мы и на восстановление спроса на драгметаллы, а, значит, и позиций ведущих производителей драгоценных металлов, из которых мы выделяем "Полюс", — добавляет аналитик.

Кожухова из ИК "Велес Капитал" считает, что при мировом бегстве от риска актуальность вновь могут приобрести вложения в золотодобытчиков ("Полюс", Petropavlovsk, Polymetal, "Селигдар"), но лишь в том случае, если драгоценный металл удержится выше 1850-1900 долларов за унцию. Аутсайдером на фоне слабости цен на "черное золото" может оставаться нефтяной сектор, лучше рынка при пессимистичном сценарии, вероятно, продолжат смотреться бумаги компаний потребительского сектора, добавляет она.

Снижение цен на нефть может оказать новое давление на нефтегазовый сектор, где ожидания без того негативные, однако все может поменяться достаточно быстро, отмечает Кочетков из "Открытие Брокер". Если в США будет прогресс по пакету экономической поддержки, то нефтегазовый сектор, а также металлы и добыча смогут показать рост, добавляет он.

Ващенко из "Фридом Финанс" напоминает, что на следующей неделе из корпоративных новостей важными будут IPO Совкомфлота, закрытие реестров на дивиденд НЛМК, ПИКа, "Татнефти", "Новатэка", операционные результаты "Алросы", результаты допэмиссии "Аэрофлота". Сезон отчетности стартует в США, добавляет он.

Лидерами роста могут стать акции финсектора и телекомов, а аутсайдерами — бумаги ритейлеров и сырьевых компаний, считает аналитик.