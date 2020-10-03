МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Российские частные инвесторы стали серьезным фактором в ценообразовании на фондовом рынке, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Граждане стали достаточно большим фактором в ценообразовании на российском рынке ценных бумаг в последние годы. И этот тренд будет продолжаться. И в этом смысле очень важно, чтобы граждане осознано действовали на фондовом рынке и фондовый рынок должен удовлетворять их потребности в приумножении своего капитала на основе правильного принятия риска", — сказал Швецов в ходе выступления в рамках дня открытых дверей Банка России.

"Из около шести миллионов граждан половина примерно инвестирует именно через ИИС (индивидуальный инвестиционный счет — ред.). Создание ИИС точно подстегнуло приход граждан на российский фондовый рынок, и доля граждан на рынке акций сейчас очень сильно растёт. Если раньше это было меньше 1%, то сейчас это около 4%. И только на ИИС мы видим уже более 200 миллиардов рублей. Это достаточно большие суммы, имея в виду, что граждане также инвестируют и без ИИС", — отметил он.

Частные лица в РФ с 2015 года могут открыть ИИС у брокера (брокерский счет) или УК (счет доверительного управления) для инвестирования в инструменты фондового рынка, включая акции, облигации, биржевые (ETF) и паевые фонды. Сумма, зачисляемая по договору ИИСа в течение календарного года, ограничена 1 миллионом рублей.

Такие счета можно разделить на два типа — в настоящее время помимо получаемого в результате инвестиций дохода инвестору предоставляется право на один из двух видов вычетов по НДФЛ: 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода (при закрытии счета).