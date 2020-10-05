МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник показывают рост на 1-2,5%, свидетельствуют данные бирж. В центре внимания инвесторов новости о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа, заболевшего коронавирусом.

По состоянию на 7.57 мск индекс гонконгский Hang Seng Index рос на 1,46% — до 23801,97 пункта, южнокорейский KOSPI – на 1,22%, до 2356,22 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,49%, до 5935,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,26% до 23319,21 пункта.

Биржи Китая остаются закрыты в понедельник в связи с выходным днем. По итогам торгов среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,2%, до 3218,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,05%, до 2149,54 пункта.

Внимание мировых рынков сосредоточено на восстановлении здоровья Трампа. Снижение неопределенности со сроками президентских выборов в США должно позитивно повлиять на рисковые активы, считает старший рыночный стратег Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует Рейтер.

Президента США госпитализировали с коронавирусом в пятницу, что напугало рынки. В воскресенье Врач Брайан Гарибальди заявил, что Трампа могут выписать уже в понедельник.